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Galatasaray'dan 17 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray'dan 17 yıl sonra bir ilk!

Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'da Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 17 yıl sonra Devler Ligi'nde deplasmanda oynadığı bir maçta kalesini gole kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu Club Brugge deplasmanında açan Galatasaray, Belçika ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

Turnuvaya golsüz beraberlikle ve bir puanla başlayan Galatasaray, bir ilke de imza attı.

Sarı kırmızılı takım, tam 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı bir maçta gol yemedi.

18 Eylül 2002'de, yine Club Brugge ile aynı grupta yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı kırmızılı ekip o günden bu yana Devler Ligi'nde deplasmanda oynadığı 26 maçta da gol yemişti.

Club Brugge deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Galatasaray, 17 yıl sonra bu istatistiğe son vermiş oldu.

(TRT Spor)

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