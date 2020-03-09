Galatasaray'daki 'yönetim-Fatih Terim krizinde' ikinci perde!

Galatasaray'da Sivasspor beraberliği sonrası yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki kriz yeniden patlak verdi. Tecrübeli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada başkan ve kurmaylarını eleştirdi.

aksam.com.tr / Emre KACAN

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da, yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında transfer dönemindeki halı altına süpürülen kriz yeniden patlak verdi. Tecrübeli teknik adam, maç sonu basın toplantısında hakem hatalarını eleştirdiği konuşmasının sonunda başkan ve yönetimi hedef alarak "Hakem kararını sorduğunuz iyi oldu, bizden kimse bir şey demeyecektir zaten bu konuyla ilgili" ifadelerini kullandı.

Tartışma İstanbul'da da devam etti

Fatih Terim'in bu açıklaması gündemdeki sıcaklığını korurken, bugün sosyal medyada paylaşılan bir video gerilimin devam ettiğini gözler önüne serdi. Terim, İstanbul Yeni Havaalanı'nda Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile hararetli bir şekilde konuşurken, videoyu çeken taraftarın da iddiasına göre "Herkes işini yapacak, ben buna kızıyorum" diyerek sessiz kalan yönetimi eleştirdi. Kimi çevreler ise bu sitemin Feghouli'nin gol pozisyonuyla ilgili "3-1 yapacaksın" şeklinde olduğunu dile getiriyor.

Videoyu az önce İstanbul havalimanında çektim. Fatih hocam çok sinirli. pic.twitter.com/0hcs0TKn2n — Cimbom Premiere (@CimbomPremiere) March 8, 2020

Albayrak sessiz, Günay ise tepki çekti!

Kulüpte ikinci başkanlık görevinin yanı sıra basın sözcülüğü de yapan Abdurrahim Albayrak'ın puan kaybedilen maçlar sonrasında mikrofonların karşısına geçmeyerek teknik direktör Fatih Terim'i yalnız bırakması camiada eleştirilere sebebiyet verirken, deneyimli yöneticinin dün de açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise hakem hatalarıyla ilgili Twitter hesabından tweet atarak konuya dahil oldu. Bu durum ise taraftarların tepkisini çekti ve Günay'ın sadece sosyal medyadan tepki göstermesi eleştirildi.

BU AÇIKLAMA İLK DEĞİL

Teknik direktör Fatih Terim, iki sezondur sık sık bu konudan dert yanmış, son olarak ligin ilk yarısındaki Gençlerbirliği maçı sonrası yine başkan ve yönetimi hedef alarak "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Cengiz ise buna yanıt olarak "Herkes görevini yapsın" çıkışıyla gündeme damga vurmuştu.

İki taraf arasındaki kriz Arda Turan transfer sürecinde ise zirve yapmıştı. Terim, yönetim cephesini basına haber sızdırmakla itham etmiş, Başkan Mustafa Cengiz ise bu sözler üzerine 2 yöneticisiyle birlikte basın toplantısı düzenleyip tecrübeli teknik adama basın üzerinden yanıt vermişti. Cengiz'in toplantı boyunca teknik direktör Fatih Terim'in adını ağzına almaması da günlerce konuşulmuştu.