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  3. Galatasaray'daki orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği Fatih Terim'i endişeleniyor

Galatasaray'daki orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği Fatih Terim'i endişeleniyor

Galatasaray'daki orta saha oyuncularının kondisyon eksikliği Fatih Terim'i endişeleniyor

Galatasaray'da özellikle orta sahada oynayan oyuncuların henüz hazır olmamaları Fatih Terim ve teknik heyete endişe veriyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de 4, Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk hafta maçlarını geride bırakmalarına rağmen Galatasaray’da bazı futbolcuların fizik olarak henüz hazır olmamaları dikkatlerden kaçmadı.

FATİH TERİM SÜREKLİ BARTALİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Dün akşam Club Brugge karşısında özellikle orta sahada oynayan yıldızların hemen hemen hepsinin maçın belirli dakikalarında sahneye çıktıkları gözlemlenirken, futbolcuların birbirleriyle olan yardımlaşmaları ve ikinci bölgenin kalabalık tutulması Galatasaray’a 1 puanı getiren en büyük faktörlerin başında yer aldı. Lemina – Seri – Feghouli – Falcao – Emre Mor gibi futbolcuların fizik kapasitesi açısından tam olarak kendilerini bulamaması sarı kırmızılı ekibi tempo konusunda eksik bırakırken, başarılı teknik adam Fatih Terim’in konu hakkında İtalyan kondisyoner Bartali ile sürekli olarak durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

MALATYA'DA SAĞ BEKTE ŞENER SOL DA ÖMER OYNAYABİLİR

Yeni transferlerden Babel ve N’Zonzi’nin diğer arkadaşlarına göre hazır olduğu anlaşılırken, Terim'in Malatya deplasmanında bir iki değişiklikle sahaya çıkıp oyuncularını bir an önce hazır hale getirmeye çalıştığı biliniyor.

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