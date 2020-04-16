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aksam.com.tr
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 13:40
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  • 16 Nisan 2020 Perşembe 13:40

Galatasaray'daki koronavirüs salgını sona erdi

Galatasaray'daki koronavirüs salgını sona erdi

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Abdurrahim Albayrak'la başlayıp, Mahmut Recevik, Yusuf Günay ve Fatih Terim'le başlayan Galatasaray'daki koronavirüs salgını sona erdi.

Abdurrahim Albayrak’la başlayıp, Mahmut Recevik, Yusuf Günay ve Fatih Terim’le başlayan Galatasaray’daki koronavirüs salgını sona erdi. Son olarak Günay’ın da koronavirüsü yendiğini açıklamasıyla Sarı-Kırmızılı kulüpte rutin karantina süreci dışında bir problem kalmadı.

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Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti
Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu
Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu

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Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi...
Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi...

Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi...

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Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı
Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı

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Kanga'dan Trabzonspor'a mesaj
Kanga'dan Trabzonspor'a mesaj

Kanga'dan Trabzonspor'a mesaj

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Emre Belözoğlu kolları sıvadı, göreve başladı
Emre Belözoğlu kolları sıvadı, göreve başladı

Emre Belözoğlu kolları sıvadı, göreve başladı

Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.

İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları
İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları

İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları

Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.
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