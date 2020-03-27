Galatasaray'da Yusuf Günay'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yusuf Günay’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.”

GALATASARAY DA AÇIKLADI

“Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.

Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımıza ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.”

Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.



Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz. pic.twitter.com/ItHdO3kzv2 — #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 27, 2020

Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha!

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ’TAN YUSUF GÜNAY’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

BİR GEÇMİŞ OLSUN MESAJI DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DEN

“Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay’ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."