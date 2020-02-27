Galatasaray'da Yusuf Günay ve Feghouli'den derbi zaferi sonrası paylaşım

ING Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 9 sene sonra mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta'da maç sonunda büyük sevinç hakim oldu.
Sarı - kırmızılı oyuncular soyunma odasını tezahüratlarla inletirken, takım kaptanı Göksenin Köksal taktik tahtasına, "Ataşehir Hatırası 26.02.2020" yazdı ve Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Ozan Tufan'a göndermeli olarak, "Böyle bir şey olabilir mi ya" şeklinde tweetledi.
Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay da yine Ozan Tufan'ın derbi maçı sonrası açıklamalarına ithafen, basketbol maçı sonrasında, "Olur, olur, bal gibi olur. #YenilmezArmada" şeklinde bir tweet attı.
Futbol takımının futbolcusu Sofiane Feghouli ise, Galatasaray Doğa Sigorta twitter hesabının maç sonu paylaşımının altına "gülen suratlar ve sarı - kırmızı kalp" bıraktı.
(Sporx)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son çeyrekte yıkıldı. Konuk ekip, salondan 80-75 galip ayrılırken; 16 maç sonra rakibini deplesmanda yenmeyi başardı.
Basketboldaki derbi maçını salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
ING Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta cephesinden maç sonu paylaşımlar geldi.
Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerken rakibini 9 yıl sonra sahasında yendi. Sarı Kırmızılılar'ın kaptanı Göksenin Köksal'dan maç sonrası Fenerbahçe'ye ve Ozan Tufan'ın sözlerine gönderme geldi.
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