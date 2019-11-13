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Galatasaray'da Youtube skandalı

Galatasaray'da Youtube skandalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de 'Başkan Özel' programında konuştu. Aynı program Youtube kanalında da verildi. Ancak televizyonda reklam arasına gidildiğinde Youtube hesabından yayına yanlışlıkla devam edildi.

GS TV reklama gittiği esnada Youtube kanalı yayına devam etti. Başkan Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'imza toplasınlar desin' diyor, dedim ya onu" gibi sözleri canlı yayında Youtube kanalında duyuldu.

Başkan Cengiz'e, "'Yusuf abi imza toplansın' diyor" şeklinde sözleri ileten yönetmen de yayının devam ettiğini öğrenince "İnanmıyorum ya, yayın devam ediyormuş, imza sözleri duyuldu" şeklinde tepki verdi.

Yönetmenin bu sözleri de aynı şekilde duyuldu. Başkan Cengiz ise yönetmenin bu tepkisine "Şaka yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi.


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