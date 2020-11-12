Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni sözleşme

Galatasaray'da Younes Belhanda bilmecesi sürüyor. Neredeyse her transfer döneminde Cimbom'un kurtulmak istediği Faslı futbolcu bir şekilde kulüpte kalmıştı.
Ancak bu sezon kontratında son yılına girdi. Daha önce "Bir an önce gitsin" diyenler ise Belhanda'nın '10 numara' futbolu sonrası fikir değiştirdi.
Kulübe aidiyeti yüksek olan ve Türkiye'yi çok seven 30 yaşındaki orta saha ile yeni sözleşme yapılmasını isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gözler devre arasına çevrildi.
ALACAĞI RAKAM DÜŞECEK
Cimbom'da seçim yapılırsa Younes Belhanda konusu yeni yönetime kalacak. Mevcut yönetim ile Faslı yıldızın arasının indirim sebebiyle iyi olmadığı biliniyor. Ancak bu yönetim içinden bile Belhanda hakkında fikir değiştirenler oldu.
Galatasaray'da hangi yönetim gelirse gelsin tecrübeli futbolcu ile yeni kontrat yapılırsa ödenecek rakamlar değişecek.
Yılda 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'ya maksimum 2 milyon euro teklif edilecek.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray Yönetimi seçim kararı aldı ancak bunun perde arkasında çeşitli nedenler aranmaya başladı.
Galatasaray'da sezona süper başlayan Younes Belhanda, kontrat bekliyor. Sözleşmesinin son yılında olan Faslı yıldızın mükemmel futbolu kafaları karıştırdı. 30 yaşındaki futbolcuya bir dönem "gitsin" diyenler, şimdi sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyor. Peki Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılacak mı?
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