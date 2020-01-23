Galatasaray'da Younes Belhanda'nın gidişi kontrata katıldı

Yılda 3 milyon 350bin Euro garanti paraya oynayan, bonuslarla beraber 5 milyon Euro kazanan Younes Belhanda, bu seviyede bir teklif gelmedikçe ayrılmak istemiyor. Yönetim ise Faslı yıldızı satmaya kararlı.

Bir yandan transfer gündemindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer taraftan gönderilecek isimler konusunda çalışmalar yapıyor. Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında, Belhanda’nın kesin olarak satılması kararı çıktı. Başta Monaco olmak üzere birkaç kulüple transfer görüşmeleri yapan Faslı yıldız, henüz beklediği teklifleri alamadı. Galatasaray’da yıllık 3 milyon 350 bin Euro’ya oynayan, bonuslarla birlikte 5 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, bu seviyede bir teklif gelmedikçe kulüpten ayrılmak istemiyor.

Kiralık da gidebilir

Belhanda’nın bu ısrarı, Galatasaray’ın oyuncuyu kiralık göndermesini de sağlayabilir. Sarı-Kırmızılılar, belirli bir ücret karşılığında oyuncuyu kiralayıp maaşının da büyük bölümünü karşılayarak operasyonu sonuçlandırma seçeneğini masaya yatırdı. Bu durumda kasaya girecek olan kiralama parası da yine yeni transferler yapılırken kullanılacak.

(Fanatik)