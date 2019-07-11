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Galatasaray'da yönetimin kaderi bugün belli olacak

Galatasaray'da yönetimin kaderi bugün belli olacak

Galatasaray Yönetimi'nin geleceğini yakından ilgilendiren duruşma bugün görülecek, sarı-kırmızılıların kaderi bugün belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Tüzük gereği seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

Bazı üyelerin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru sonrası 13 Haziran'da görülmesi gereken duruşma, mahkeme heyeti izinli olduğu için bugüne ertelenmişti.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek duruşma, bugün saat 11.30'da başlayacak. Mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda sarı-kırmızılı kulüp 1 ay içinde seçime gidecek. Üstelik Cengiz ve ekibi de yeniden seçime giremeyecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek.

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