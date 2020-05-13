Galatasaray'da yolum uzun

Muslera Boca Juniors'dan gelen transfer tekliflerine böyle cevap verdi: “Daha önce bazı kulüplerden teklifler geldi ancak kontratım bulunan Galatasaray bunları her zaman reddetti. Boca harika bir kulüp ama benim Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığım yüksek.”

AKŞAM

Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Fernando Muslera’ya transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Ancak Uruguyalı file bekçisi yuvada kalmak niyetinde. Teknik Direktör Fatih Terim’in önümüzdeki sezon için, “Mutlaka kalmalı” raporu verdiği Muslera da Aslan yuvasından çıkmayacağının sinyallerini verdi. Uruguay Futbol Federasyonu’nun kanalına konuşan Muslera, Boca Juniors iddialarını da doğruladı.

NE KADAR KALIRIM BİLMİYORUM

“Boca harika bir takım ve adınızın böyle önemli takımlarla anılması kulağa hoş geliyor” ifadesini kullanan Muslera şu ifadeleri kullandı: “Daha önce de Galatasaray’a benimle ilgili teklifler geldi ama kontratımı elinde bulunduran kulübüm bunları reddetti. Önümüzdeki yıl kontratım bitiyor. Daha ne kadar kalacağımı bilmiyorum ama burada çok fazla zaman geirme olasılığım yüksek.”

O DA ALEX GİBİ BİR İDOL OLDU

ESPN de Muslera’nın, Galatasaray’dan kolay kolay ayrılmayacağını duyurdu. “Uruguaylı kaleci Türkiye’de bir idol ve ülkenin her yerinde güvenli şekilde yürüyor” başlığı altında verilen haberde Uruguaylı file bekçisi Fenerbahçeli Alex de Souza ile kıyaslandı. Haberde, “Muslera bir idol. Türkler onu seviyor. Nereye giderse gitsin etkileyici bir ilgi görüyor. Sadece İstanbul’da değil, diğer şehirlerde de ilgiden yürüyemez” denildi.

NE ZAMAN GOL YESEM AĞLARDIM

Muslera, koronavirüs sürecinde sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmaya devam ediyor. Uruguaylı, ilk başladığı dönemleri anlattı. Muslera, “Ne zaman gol yesem ağlardım” dedi.