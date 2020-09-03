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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 08:00
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Galatasaray'da yine yeniden Jeison Murillo

Galatasaray'da yine yeniden Jeison Murillo

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AKŞAM

Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için tekrar harekete geçti. Galatasaray, geçen sezon kadrosuna katmak istediği 28'lik stoper için atağa kalktı. Sampdoria ile dirsek temasında bulunan yönetim, Marcao ayrılırsa Jeison Murillo için çalışmalarını hızlandıracak.

Transferde ezeli rakiplerinin gerisinde kaldığı için eleştirilen Galatasaray’da çalışmalar devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar’da öncelik her ne kadar orta saha olsa da savunma transferi de gündemde. İngiliz takımlarının radarında olan Marcao’nun gitmesi halinde alternatif isimler belirleyen Galatasaray’ın bu bölgeye bir numaralı hedefinin geçen sezon başında da gündeme gelen Kolombiyalı stoper Jeison Murillo olduğu ortaya çıktı...  

İTALYAN BASINI DOĞRULADI 

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Cim Bom, 28 yaşındaki savunmacı için nabız yokluyor. Çizme basınının önemli yayın organlarından biri olan Calciomercato, Kolombiyalı stoperin Celta Vigo’dan Sampdoria’ya geri döndüğünü ve yeni sezonda da farklı bir takımda oynamasının yüksek ihtimal olduğunu vurguladı. İtalyanlar, Murillo’yu isteyen takımların Cadiz, Real Sociedad, Fiorentina ve Galatasaray olduğunun altını çizdi, Cim Bom’un transferde oldukça istekli olduğuna değinildi.

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INTER VE BARÇA’DA OYNADI 

Geçen sezon Celta Vigo’da 18 maça çıkan 1992 doğulu oyuncu, bunların 17’sinde ilk 11’de oynamış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Futbol kariyerine ülkesinde başladıktan sonra Avrupa’nın yolunu tutan Murillo, İspanya ve İtalya’da forma giydi. İtalya devi Inter’in yanı sıra İspanyol devi Barcelona’da da bir süre oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’a gelirse Avrupa’da üçüncü kez ülke değiştirmiş olacak. Kolombiyalı’yla vatandaşı Falcao’nun da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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Kolombiya Milli Takımı’yla 28 maça çıkan Murillo, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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