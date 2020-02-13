Galatasaray'da yıldız golcü Falcao takımla çalışmalara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası’nda oynanan Alanyaspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
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