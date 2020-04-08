Galatasaray'da yepyeni dönem! Artık o limitin üzerine çıkılmayacak

Sarı-Kırmızılı kulüpte gelecek sezonun yıllık maaş limiti 1.5 milyon Euro olarak belirleniyor. Bu limitin üzerinde dış transfer veya yeni kontrat yapılmayacak. Mevcut kadrodaki yüksek maaşlı birçok isim yolcu, Falcao ve Belhanda gibi yıldızlar için de teklif bekleniyor.

Koronavirüs salgını dünyadaki tüm spor organizasyonlarına damga vururken, futbol da olumsuz etkilenen branşların başında geliyor. Süreç Türk spor kulüplerinde ciddi finansal krizlere yol açmış durumda. Yönetimler, krizin daha da uzama ihtimali karşısında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Galatasaray da bu kulüplerden biri. Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon maaş bütçesini düşürerek, 1.5 milyon Euro seviyesine çekmeye karar verdi.

Bu limitin üzerinde yeni transfer yapılması veya sözleşme yenilenmesi düşünülmüyor. Ayrıca mevcut kadrodaki yüksek maaşlı oyuncularla da yolların ayrılması ya da kazançların karşılıklı anlaşmayla düşürülmesi planlar arasında yer alıyor.

İlk önce Yuto ve Mariano

İlk başta kontratları sezon sonunda bitecek olan Yuto Nagatomo ve Mariano ülkelerine gönderilecek. Kiralık isimlerden Andone de İngiltere’ye, kulübü Brighton’a geri dönecek. Sezonu Club Brugge’de kiralık geçiren Mbaye Diagne için gelecek tüm transfer teklifleri değerlendirmeye alınacak. Senegalli golcünün Galatasaray’da yola devam edebilmesi adına tek yol; 2.1 milyon Euro olan maaşını 1.5 milyona çekmesi. Aksi takdirde teklife bakılmaksızın yollar ayrılacak.

Falcao bir karar verecek

Takımın en yüksek maaşlı yıldızı Radamel Falcao da topun ağzındaki bir başka isim. Garanti ücreti 5 milyon Euro olan ve bonuslarla birlikte senelik kazancı 7 milyon Euro’ya ulaşan 34 yaşındaki golcüye iyi bir teklif gelmesi halinde, bu da masaya yatırılacak. Kolombiyalı yıldızın ayrılmak istemesi halinde de, kalması için ısrar edilmeyecek.

Belhanda 10’u kaptırıyor

Gözden çıkarılan bir diğer oyuncu Belhanda. Faslı futbolcu senede 3 milyon 350 bin Euro garanti maaş, bonuslarla beraber de 5 milyon Euro azanıyor. Yeni sezonda 10 numaralı formasını Emre Akbaba’ya kaptırması beklenen Belhanda’nın da bonservis rakamına bakılmaksızın satılması gündemde.

Babel ve Feghouli de var

Satılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri de, ikinci yarıyı Ajax’ta kiralık geçiren, ancak geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Ryan Babel. 3 milyon 850 bin Euro’luk maaşıyla takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olan Feghouli de, iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak isimler arasında bulunuyor.

(Fanatik)