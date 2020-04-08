Galatasaray'da yepyeni dönem! Artık o limitin üzerine çıkılmayacak

Koronavirüs salgını dünyadaki tüm spor organizasyonlarına damga vururken, futbol da olumsuz etkilenen branşların başında geliyor. Süreç Türk spor kulüplerinde ciddi finansal krizlere yol açmış durumda. Yönetimler, krizin daha da uzama ihtimali karşısında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Galatasaray da bu kulüplerden biri. Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon maaş bütçesini düşürerek, 1.5 milyon Euro seviyesine çekmeye karar verdi.
Bu limitin üzerinde yeni transfer yapılması veya sözleşme yenilenmesi düşünülmüyor. Ayrıca mevcut kadrodaki yüksek maaşlı oyuncularla da yolların ayrılması ya da kazançların karşılıklı anlaşmayla düşürülmesi planlar arasında yer alıyor.
İlk önce Yuto ve Mariano
İlk başta kontratları sezon sonunda bitecek olan Yuto Nagatomo ve Mariano ülkelerine gönderilecek. Kiralık isimlerden Andone de İngiltere’ye, kulübü Brighton’a geri dönecek. Sezonu Club Brugge’de kiralık geçiren Mbaye Diagne için gelecek tüm transfer teklifleri değerlendirmeye alınacak. Senegalli golcünün Galatasaray’da yola devam edebilmesi adına tek yol; 2.1 milyon Euro olan maaşını 1.5 milyona çekmesi. Aksi takdirde teklife bakılmaksızın yollar ayrılacak.
Falcao bir karar verecek
Takımın en yüksek maaşlı yıldızı Radamel Falcao da topun ağzındaki bir başka isim. Garanti ücreti 5 milyon Euro olan ve bonuslarla birlikte senelik kazancı 7 milyon Euro’ya ulaşan 34 yaşındaki golcüye iyi bir teklif gelmesi halinde, bu da masaya yatırılacak. Kolombiyalı yıldızın ayrılmak istemesi halinde de, kalması için ısrar edilmeyecek.
Belhanda 10’u kaptırıyor
Gözden çıkarılan bir diğer oyuncu Belhanda. Faslı futbolcu senede 3 milyon 350 bin Euro garanti maaş, bonuslarla beraber de 5 milyon Euro azanıyor. Yeni sezonda 10 numaralı formasını Emre Akbaba’ya kaptırması beklenen Belhanda’nın da bonservis rakamına bakılmaksızın satılması gündemde.
Babel ve Feghouli de var
Satılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri de, ikinci yarıyı Ajax’ta kiralık geçiren, ancak geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Ryan Babel. 3 milyon 850 bin Euro’luk maaşıyla takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olan Feghouli de, iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak isimler arasında bulunuyor.
(Fanatik)
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.
Sarı-Kırmızılı kulüpte gelecek sezonun yıllık maaş limiti 1.5 milyon Euro olarak belirleniyor. Bu limitin üzerinde dış transfer veya yeni kontrat yapılmayacak. Mevcut kadrodaki yüksek maaşlı birçok isim yolcu, Falcao ve Belhanda gibi yıldızlar için de teklif bekleniyor.
Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”
Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.
Katar takımlarının Radamel Falcao ile ilgilenmesinin ardından Galatasaray harekete geçti. Falcao'nun olası transerinde yıldız ismin yerini hızlı bir şekilde doldurmak isteyen yönetim Hulk'u gündemine aldı. Çin'de forma giyen süper yıldız ayrılmaya sıcak bakarken, maaşında da ciddi indirime gidebileceği öğrenildi...
Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. İstanbul ekibi, 2002 doğumlu Gineli genç futbolcu Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, imza attıktan sonra Başakşehir formasıyla poz da verdi.
Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RMC Sports radyosu, Fransız teknik adamın Çin'den gelen teklifleri reddettiğini, Avrupa'dan ise en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini bildirdi. 54 yaşındaki hocanın, Sarı-Lacivertlilerle yola çıkmaya sıcak baktığı da ifade edildi.