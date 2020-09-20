Galatasaray'da yeniden Trezeguet

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Aston Villa’yla Trezeguet için pazarlık masasına oturdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda görüşmeler başladı.
AKGÜN, DEMİRSPOR'DA
Öte yandan Cimbom'un 20 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün takımdan ayrılıyor. Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen Yunus Akgün, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a 1 yıllığına kiralandı.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta sezonu açıyor. Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve bu hafta içinde forvet takviyesini büyük ihtimalle açıklayacaklarını söyledi.
Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.