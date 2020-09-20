  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeniden Trezeguet

Galatasaray'da yeniden Trezeguet

Paylaş

AKŞAM

Galatasaray, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Trezeguet için yeniden Aston Villa'yla görüşme halinde.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Aston Villa’yla Trezeguet için pazarlık masasına oturdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

AKGÜN, DEMİRSPOR'DA

Öte yandan Cimbom'un 20 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün takımdan ayrılıyor. Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen Yunus Akgün, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a 1 yıllığına kiralandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Stefano Okaka koptu geliyor
Stefano Okaka koptu geliyor

Stefano Okaka koptu geliyor

G.Saray'da yeniden Trezeguet
G.Saray'da yeniden Trezeguet

G.Saray'da yeniden Trezeguet

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor
Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Roma Beşiktaşlı Vida'yı bedavaya kapıyor
Roma Beşiktaşlı Vida'yı bedavaya kapıyor

Roma Beşiktaşlı Vida'yı bedavaya kapıyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.

18'lik Gökdeniz, Kartal'ı yıktı
18'lik Gökdeniz, Kartal'ı yıktı

18'lik Gökdeniz, Kartal'ı yıktı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta sezonu açıyor. Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Beşiktaşlılara müjdeyi verdi: Forvet geliyor
Beşiktaşlılara müjdeyi verdi: Forvet geliyor

Beşiktaşlılara müjdeyi verdi: Forvet geliyor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve bu hafta içinde forvet takviyesini büyük ihtimalle açıklayacaklarını söyledi.

Trabzonspor yine kayıp: 0-0
Trabzonspor yine kayıp: 0-0

Trabzonspor yine kayıp: 0-0

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.

Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu
Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu

Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de
Nazım Sangare, Fenerbahçe'de

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.