Galatasaray'da yeni yönetimin kucağına bomba bırakılacak

Milliyet

Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, bunun gerçekleşmesi durumunda gelecek yönetimi büyük bir kriz bekliyor. Sarı-kırmızılı takımdaki flaş gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da Aralık ayı için seçim kararı alındı. Galatasaray Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısı için üyelerine çağrıda bulundu.

Galatasaray’da ana gündem maddesi olağanüstü seçim olurken, diğer taraftan da birçok sorun sarı-kırmızılıların karşısına çıkıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin aldığı genel kurul kararının uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu olurken, bunun gerçekleşmesi durumunda yeni yönetimin kucağına adeta bomba (!) bırakılacak. İşte Galatasaray’ın aralık ayı gerçekleri:

1. GERÇEK

Mevcut yönetim, Bankalar Birliği ile revize edilmesi (7+2 sene) gereken sözleşmeye imza atamıyor. Başkan ve yöneticiler böyle bir anlaşma halinde şahsi kefaletlerini gösterecek. Bu riske girmeleri şimdilik söz konusu değil. Ayrıca seçime gidileceği için bankalardan kredi alınması da mümkün görünmüyor.

2. GERÇEK

Futbolculara iki aydır ödeme yapılamıyor. Bunun futbol takımına olumsuz yansımasından çekiniliyor. 31 Aralık’a kadar da oyunculardan borçsuzluk kağıdı alınması gerekiyor. 26 Aralık’ta seçim olması halinde yeni gelecek yönetim mazbatayı alır almaz daha ilk hafta 15 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

3. GERÇEK

5 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemi için de Florya’da büyük beklentiler var. Ancak bunun işin görüşmelerin ve temasların erken başlaması lazım. Üstelik sarı-kırmızılılar satmadan alamıyor. Bu nedenle hangi oyuncu veya oyuncuların satılacağı, kulüpler ve oyuncularla görüşmeler, kimlerin alınacağı gibi önemli konular var ve bu da gerçekleşemiyor.

‘Aday olmak için erken’

Olağanüstü seçim kararını alan Galatasaray Yönetimi’nin bu açıklamasının ardından Metin Öztürk, Burak Elmas ve Cengiz Özyalçın adaylıklarını açıkladı. Ancak bu konuya mesafeli yaklaşan aday adayları da var.

Eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu seçim için henüz onay olmadığını hatırlatıp, günün şartlarında resmi aday olarak ortaya çıkmanın çok erken olduğunu ve durumu sakıncalı bulduğunu söyledi. Fatinoğlu, “Her türlü hazırlığım olmasına rağmen, seçim kararının alınış biçimini doğru bulmadığımdan adaylıkların bu hızda açıklanmasını doğru bulmuyorum. Günün şartları resmi aday olarak ortaya çıkmak için çok erken” dedi.

‘Seçim olmayacak’

Seçimin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken Galatasaray Yönetimi’nde yer alan bazı üyelerin sözleri kafa karıştırdı. Bu idarecilerin pandeminin en yoğun olduğu dönemde seçime izin verilmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, “Seçim açıklandı ama olmayacak. Zaten 4-5 kişi ile yönetim kurulu toplantıları yapılıyordu. Bu devam edecek” dedikleri öğrenildi. Yöneticilerin yakın çevrelerine yaptıkları bu açıklamalar seçim olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu gösterdi.