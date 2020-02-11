Galatasaray'da gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Galatasaray şimdiden yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. Sezon sonunra bonservisi bitecek olan isimler için araştırma yapan yönetimin resmi temas kurduğu futbolcu ortaya çıktı.
BELHANDA GÖZDEN ÇIKARILDI
Kiralık oyuncular Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan, Belhanda'yı da gözden çıkaran yönetim, Milan formasını giyen Giocomo Bonaventura için harekete geçti.
RAIOLA İLE GÖRÜŞME YAPILDI
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşme gerçekleştirdi. Yönetim Bonaventura için resmi teklifini iletti.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Fatih Terim'in de transfer edilmesini istediği 30 yaşındaki futbolcu diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra karar verecek. Bonaventura 13 kez İtalyan Milli Takımı'nda oynadı.
15 MAÇTA 2 GOL ATTI
Bu sezon Milan formasını ligde 15 maçta terleten Giacomo Bonaventura 2 gol atarken 1 asist yaptı.
BONAVENTURA KİMDİR?
YAŞI: 30
MEVKİ: Orta Saha
ÜLKESİ: İtalya
OYNADIĞI TAKIMLAR
Atalanta (İtalya)
Padova (İtalya)
Milan (İtalya)
(Takvim)
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