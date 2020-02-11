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aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 09:37
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  • 11 Şubat 2020 Salı 10:25

Galatasaray'da gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı

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Kiralık Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçerek ilk teması sağladı... İtalyan yıldız için resmi teklif yapıldı.

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Galatasaray şimdiden yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. Sezon sonunra bonservisi bitecek olan isimler için araştırma yapan yönetimin resmi temas kurduğu futbolcu ortaya çıktı.

BELHANDA GÖZDEN ÇIKARILDI

Kiralık oyuncular Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan, Belhanda'yı da gözden çıkaran yönetim, Milan formasını giyen Giocomo Bonaventura için harekete geçti.

RAIOLA İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşme gerçekleştirdi. Yönetim Bonaventura için resmi teklifini iletti.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fatih Terim'in de transfer edilmesini istediği 30 yaşındaki futbolcu diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra karar verecek. Bonaventura 13 kez İtalyan Milli Takımı'nda oynadı.

15 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon Milan formasını ligde 15 maçta terleten Giacomo Bonaventura 2 gol atarken 1 asist yaptı.

BONAVENTURA KİMDİR?

YAŞI: 30

MEVKİ: Orta Saha

ÜLKESİ: İtalya

OYNADIĞI TAKIMLAR

Atalanta (İtalya)

Padova (İtalya)

Milan (İtalya)

(Takvim)

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