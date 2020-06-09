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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 08:46
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Galatasaray'da yeni krizin adı: Sponsorluk!

Galatasaray'da yeni krizin adı: Sponsorluk!

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Galatasaray'ın göğüs sponsoru Terra Pizza, opsiyon kullanmama kararı aldı, sarı-kırmızılılar yeni arayışa başladı. Ancak şirketler, “Koronavirüste eylül veya ekimde ikinci dalga olursa ne yaparız” diyerek sponsorluğa mesafeli yaklaştı. Bu nedenle Cim-Bom biraz daha bekleme kararı aldı.

Futbolda kulüpler sponsorluk konusunda sıkıntı yaşarken, bundan en fazla etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların formasının göğüs kısmı yeni sezon için reklamsız kaldı. Bunun temel nedeninin de koronavirüs salgını olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp, forma sponsoru olan Terra Pizza’nın opsiyonu kullanmama kararı alması sonrasında yeni arayışlara başladı. Ancak kapıları çalınan şirketler önlerini göremediklerini belirterek, “Eylül veya ekimde ikinci dalga (koronavirüs pandemisi) olursa ne yapacağız? Böyle bir ihtimalin güçlü olduğu söyleniyor. Bekleyip ona göne karar vereceğiz” dedi. Stat ismi için Türk Telekom ile daha önce anlaşan Galatasaray, formaya göğüs reklamı için ise bu nedenle bekleme kararı aldı.

Ligin bitmesi ve takımın durumunun da görüşmeler için ellerini güçlendireceğini düşünen yönetim, özellikle Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının büyük bir koz olacağı kanaatinde... Böylece sponsorluk için ellerinin güçleneceğini düşünen sarı-kırmızılılar diğer taraftan da firmaların tedirginliğinin sona ermesini bekliyor. Bu durum, sponsorluk konusunun bir müddet daha bekleyeceği anlamına geliyor.

2019-2020 sezonu için forma göğüs sponsorluğu için 18 milyon lira alan Galatasaray, yeni anlaşma ile bunu en az 25 milyon liraya çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında ise önceki sezonlarda olduğu gibi göğsüne THY’yi almayı planlıyor.

(Milliyet)

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