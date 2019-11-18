Galatasaray'da yeni 10 numara Sofiane Feghouli, yeni forvet Ryan Babel

TM Dijital Haber Merkezi

1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinden sonra oynanan 3 maçta da Belhanda’ya şans vermeyen Fatih Terim hem ‘10’ numarasını hem de forvetini buldu.

GALATASARAY'IN 10 NUMARASI FEGHOULİ, FORVET BABEL

Çekinerek gittiği Gaziantepspor’u rahat bir futbolla yenen Galatasaray’da Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli’nin bundan böyle ‘10’ numaralı bölgede oynayacağı anlaşılırken, Falcao ve Andone’nin sakatlığı sonrası Ryan Babel’in ise forvet hattında kullanılacağı kaydedildi. Sezona iyi bir giriş yapamamasına rağmen son oynanan Gaziantepspor karşısında golle tanışıp kendisine gelen Feghouli, teknik heyeti bir hayli sevindirirken, gol yollarında sık sık adından bahsettiren Babel’in yeni görevini en iyi şekilde yapacağı tahmin ediliyor.

Kolay kolay top kaybı yapmayan, kaleye iyi şut atan ve oyunu okuma yetenekleri olan Feghouli’nin ‘10’ numarada takıma büyük katkı yapması beklenirken, Babel’in ise daha önce gol bölgesine aşina olması Fatih Terim’in elini güçlendiriyor.