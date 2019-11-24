Galatasaray'da yaşanan kriz geçici olarak donduruldu

Süper Lig'de Başakşehir'e yenilerek puan kayıplarına bir yenisini daha ekleyen Galatasaray'da gözler, Club Brugge karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, Salı günü sahasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Başakşehir mağlubiyeti sonrası, "İki sene üst üste şampiyon olduk, eyvallah. Bu sene de olmasak ne olur?' Bundan hiç hoşlanmam. Böyle gördüğüm insanların benim yanımda yeri olmadı" diyerek sert mesajlar veren Fatih Terim dün Avrupa Ligi'ni işaret etti.

BUGÜN TOPLANACAKLAR

Başakşehir yenilgisini daha sonra değerlendireceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Aranızda konuşun, hatalarınızı bulun ve kendinizi toparlayın. Sonra da ne düşünüyorsanız, gelip bana anlatırsınız. Club Brugge maçına da öyle çıkarız" dedi. Sarı-kırmızılı oyuncuların bugünkü antrenman öncesinde bir araya gelecekleri ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak ne yapmaları gerektiğini masaya yatıracakları bildirildi. Galatasaray, Club Brugge'u yenmeyi başarırsa Avrupa Ligi'ne kalmak için önemli bir avantaj yakalayacak.