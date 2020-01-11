Galatasaray'da yabancı sayısı 17 oldu! 5 isim yolcu...

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da Sekidika'nın gelişiyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Cimbom'da sakatlığı bulunan Luyindama'nın sözleşmesi dondurulacak. Mariano ve Nagatomo ile fesih görüşmeleri sürüyor. Nzonzi ve Andone'nun da durumu sallantıda... 5 oyuncu giderse kontenjan 12'ye düşecek ve kadroda büyük bir rahatlama olacak.
İŞTE O İSİMLER:
Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone.
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“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik.”
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