Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a kulüp aranıyor

Galatasaray'da yeni transferler sonrası kadrodaki yabancı oyuncusu sayısı 15'e yükseldi. Sarı kırmızılılar Ozornwafor'a kulüp arıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Radamel falcao'nun da gelmesi halinde kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 16'ya çıkacak. Yönetim bu nedenle yabancı futbolcu sayısını 14'e düşürmek istiyor.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı genç stoper Valentine Ozornwafor, kontenjan sorunu nedeniyle kiralık olarak gönderilmek isteniyor. Genç oyuncu şimdiye kadar Kayserispor, İstanbulspor ve Ümraniyespor'a ömerilse de henüz hiçbir takımla anlaşma sağlanamadı. Sarı kırmızılılarda Ozornwafor dışında Diagne ve Mitroglou için de kulüp aranıyor.

(Futbol Arena)