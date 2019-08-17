Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a kulüp aranıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Radamel falcao'nun da gelmesi halinde kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 16'ya çıkacak. Yönetim bu nedenle yabancı futbolcu sayısını 14'e düşürmek istiyor.
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı genç stoper Valentine Ozornwafor, kontenjan sorunu nedeniyle kiralık olarak gönderilmek isteniyor. Genç oyuncu şimdiye kadar Kayserispor, İstanbulspor ve Ümraniyespor'a ömerilse de henüz hiçbir takımla anlaşma sağlanamadı. Sarı kırmızılılarda Ozornwafor dışında Diagne ve Mitroglou için de kulüp aranıyor.
(Futbol Arena)
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel için karar verildi! Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeyeceği kararı tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden veda açıklaması yapılmadı.
Emre Can'ı satış listesine koydular haberini yapan İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a Juventus taraftarlarından büyük tepki geldi.
Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.
Dün akşam Denizlispor taraftarlarıyla sert bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş yine bildik görüntüleri verdi.
Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.
Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, takımının La Liga'da Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti.