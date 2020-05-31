Galatasaray'da tüm gözler Belhanda transferinde

SPOR GÜNDEMİ

Türkiye kaybetmeyecek Türkiye kaybetmeyecek TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”

Vedat'ın menajeri net! Teklifleri Fenerbahçe'ye ilettim Vedat'ın menajeri net! Teklifleri Fenerbahçe'ye ilettim Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”

Arias'ta aracı Falcao Arias'ta aracı Falcao Kolombiyalı forvet, vatandaşı için bizzat devreye girdi. Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması sebebiyle Atletico Madrid'in sağ bekini listesine koydu. Falcao da Arias'la görüşerek onu Aslan'a gelmeye ikna etti.

Galatasaray'a dev piyango Galatasaray'a dev piyango Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.

Fenerbahçe Basketbol'da bir devir kapanıyor Fenerbahçe Basketbol'da bir devir kapanıyor Türkiye ve EuroLeague'de sezonun resmen sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'da belirsizlikler devam ediyor. İşte Fenerbahçe Beko'dan son gelişmeler...

Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor! Gidebilir... Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor! Gidebilir... TFF'nin yabancı transferine 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.