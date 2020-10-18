Galatasaray'da transferin ilk hedefi Marcelo Saracchi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kararı verildi Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kararı verildi Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak. Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.

Kanarya'nın İzmir sınavı Kanarya'nın İzmir sınavı Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.

Uruguay da Muslera'sız yapamıyor Uruguay da Muslera'sız yapamıyor Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'ın ardından Uruguay Milli Takımı'nı da vurdu. Nando'nun yerine forma giyen kaleci Campana, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenerbahçe'de Samatta planı Fenerbahçe'de Samatta planı Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor

Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı G.Saray'da orta saha takviyesi konuşulsa da Aslan hedefini sol bek olarak belirledi. Ara transferde Marcao veya Luyindama yüksek bir bedelle satılırsa Leipzig ile Uruguaylı sol bek için masaya oturulacak.