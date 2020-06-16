Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Süper Lig kulüplerini ekonomik anlamda olumsuz etkilemiş ve kulüpler daha az hasarla bu günleri atlatmak için çeşitli yollara başvurmuştu.
Maddi anlamda en çok etkilenen kulüplerden Galatasaray'ın da; yayın gelirleri, stat ve maç günü gelirleri, mağaza gelirleri gibi bir çok gelir kalemi kesilmişti.
Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, kulüp logolu maske satışına başlamış ve hem corona virüsüne karşı Galatasaraylı taraftarların korunmasını sağlarken hem de kulübe ek gelir getirmeyi düşünmüştü.
Ayrıca seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için bir gelir elde edemeyecek Cimbom, "karton taraftar" uygulamasını başlatarak tribünleri doldurmayı hedeflemişti.
Sarı-kırmızılı ekip, corona virüsünün oluşturduğu maddi zorluk kapsamında, takımdaki oyuncular ve teknik ekiple yüzde 15 kesinti konusunda anlaşmıştı.
Şampiyon olunması takdirde bu kesintinin yüzde 5'ini geri verecek Aslan, ek olarak bir şampiyonluk primi ödenmemesi kararını almıştı.
Sarı-kırmızılılar, 27. hafta çıktığı Çaykur Rizespor karşılaşmasından 2-0 mağlup ayrılmış ve zirve yolunda derin bir yara alarak İstanbul'a geri dönmüştü.
KAYBEDİLEN SADECE 3 PUAN DEĞİL!
Cimbom'da ise kaybedilen sadece 3 puan olmadı. Aslan'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
Sakatlanarak oyundan çıkan bir diğer isim Florin Andone'nin de sezonu kapatması bekleniyor.
Aslan 2 önemli oyuncusunu sakatlığa kurban verirken, Ryan Donk gördüğü sarı kartla, Adem Büyük ise kırmızı kartla gelecek hafta oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da son gelişmeler bu yöndeyken, sezon sonunda ise kadroda büyük bir değişime gidilmesi bekleniyor.
4 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Mariano, Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Selçuk İnan'ın sezon sonunda sözleşmesi biterken bu isimlerden sadece Donk ile uzatılması planlanıyor.
Sarı-kırmızılıların iki bekinin sözleşmesi biterken Aslan, Mariano'nun alternatifini buldu bile!
BREZİLYALI'NIN YERİNE 2 İSİM
33 yaşındaki Mariano ile yollarını ayıracak Cimbom, bu kapsamda iki ismi gündemine aldı.
İLK ADAY OMAR ELABDELLAOUI
Fanatik'in haberine göre; Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, Cimbom'un ilk sırasında yer alıyor. 28 yaşındaki bekin, sarı-kırmızılılardan 1.2 milyon Euro istediği kaydedildi.
PLASE HAMARI TRAORE
A Spor'un haberine göre Cimbom'un diğer bir adayı da Rennes'te kariyerini sürdüren Hamari Traore olduğu öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi 28 yaşındaki sağ bek, bu sezon 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
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