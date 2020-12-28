Galatasaray'da Trabzonspor galibiyeti için 1 milyon TL'lik prim

5 sene sonra deplasmanda Trabzonspor'u yenen Galatasaray'da soyunma odasından paylaşılan fotoğraf, sarı-kırmızılıların başarısını özetliyor. Oynayan oynamayan tüm oyuncular sarmaş dolaş zafer pozu verirken, yönetimin takımı ödüllendirme kararı aldığı ortaya çıktı. Trabzonspor galibiyetinden ötürü futbolculara yaklaşık 1 milyon TL prim verileceği öğrenildi.
ASLAN ZİRVEDE KALDI
Trabzonspor'u yenerek puanını 29 yapan Galatasaray, Alanyaspor'un kaybetmesiyle yılı lider kapatmayı garantiledi.
Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.
Stoper bölgesinde sorun yaşayan F.Bahçe, Laziolu Radu'yu gözüne kestirdi. İtalyanlar bu girişimi doğruladı
Galatasaray'ın son haftalardaki parlayan yıldızı Oğulcan Çağlayan'ın 7 yıl sonra Galatasaray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmayacak cinsten.
Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün corona virüse yakalanması sonrasında eldivenleri kapan Okan Kocuk, 3 haftalık süreçte kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'un gelişimi Galatasaray'da teknik heyeti memnun etti.
Fenerbahçe'nin dünkü idmanını izlemeye Samandıra'ya gelen başkan Ali Koç'un futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen Cim-Bom, dış sahada daha fazla gol attı! Sarı-Kırmızılılar, form grafiğiyle rakiplerine korku salıyor.