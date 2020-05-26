Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonunda büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor... İmparator'un yapacağı değişimin ayak sesleri duyulurken; işte sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda yaşanacaklar, gidecekler ve kalacaklar...

Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat, forvet transferlerini düşünüyor.

Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Koronavirüs salgını gelişmeleri sekteye uğratırken, planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon euroluk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.

Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. İşte Galatasaray'ın nakite çevirebileceği opsiyonlar, ayrılması muhtemel isimler...

Galatasaray'da kiralık oyunculardan ayrılması kesinleşen tek isim Florin Andone. 3.2 milyon Euro'luk maliyeti ve performansı dikkate alınan Rumen forvet, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmayan Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu kararı hem Rumen forvete hem de bonservisine sahip kulübü Brighton'a bildirdi.



İngiliz basını, oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Andone'nin peşinde, İskoçya'nın dev kulüpleri Rangers ve Celtic'in olduğunu yazdı. Sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'ın bir türlü yararlanamadığı Florin Andone 3 milyon 200 bin euroluk tablo çıkardı, yıllık 2.5 milyon euro kazandı.



JIMMY DURMAZ

Sezon başındaki transfer sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, teknik direktör Fatih Terim'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.

MARIANO



Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam etmek istiyor. 33 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarındaki sürpriz performansıyla kontratının yenilenmesi sinyali verdi ancak hem sarı kırmızılılar genç ve potansiyelli bir sağ bek düşünüyor hem de Mariano aile planlamasını Brezilya'ya dönüş şeklinde oluşturdu.

YUTO NAGATOMO



Yabancı kontenjanından dolayı sözleşmesi dondurulan Yuto Nagatomo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Corona virüsü salgını öncesinde sarı kırmızılılar ile Florya'da çalışmalar yapmaya devam eden Nagatomo ile yollar ayrılacak.

MARTIN LINNES

Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan ancak Ocak ayında yeniden kadroya dahil edilen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Martin Linnes de sezon sonunda "neşterden" nasibini alacak. Fatih Terim'in gelecek sezon takımda düşünmediğini 28 yaşındaki Norveçli futbolcuya kendisine takım bulması ve gerekli kolaylığın sağlanacağı yönünde bilgi verildi.

SELÇUK İNAN

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncunun yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinde antrenör olarak yola devam etmesi bekleniyordu ancak Selçuk sürpriz bir şekilde "Bırakmaya henüz hazır değilim" dedi. Şu an ayrılık ihtimali yakın.

ŞENER ÖZBAYRAKLI



Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan Şener Özbayraklı, hayal kırıklığı transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen döneminde alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterirdi. Yeni sezon için takım bulması talimatı verildi.

MAICON



Futbol kariyerine 1.5 senedir Arabistan'da devam eden Maicon ile de yolların ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesi sona erecek, Al Nasr'da mutlu olan oyuncunun kariyerini yine aynı takımda şekillendirmesi bekleniyor.

RYAN BABEL



Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi ve yeni sezonda Ajax'ta olmayacağı açıklandı. Sarı kırmızılılar da kadroda düşünmüyor, Babel'in transfer haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.

MBAYE DIAGNE



Galatasaray'ın 13 milyon euroluk transfer sıkıntısı Mbaye Diagne'nin Club Brugge macerası da çalkantılarla geçti. Koronavirüs salgınıyla birlikte Çin'e transferi de gerçekleşmeyen Diagne geri dönmek istiyor ancak Fatih Terim kapıları kapalı tutuyor. Yeni sezonda sürpriz bir takımda göreceğiz.

MERAK EDİLENLER; DONK - LEMINA - HENRY

Galatasaray'da durumu en çok merak edilenler arasında ise Mario Lemina, Henry Onyekuru ve Ryan Donk yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartları uyhun olması durumunda Mario Lemina'nın yerinden kiralanmasına sıcak bakıyor. Ryan Donk'a yeni sözleşme düşünülürken, 1.5 milyon euroya anlaşılması planlanıyor. Donk daha iyi bir teklif bulması halinde ise ayrılık gelebilir. Öte yandan yarım sezon kiralanan Henry Onyekuru için Monaco ile gelecek sezon için de anlaşılması bekleniyor.

SATIŞ PLANI AÇIK; SOSO - BELHANDA



Younes Belhanda yeni sezonda kontratının son yılına girecek. Feghouli'nin sözleşmesi ise 2022'de sona erecek. Belhanda'dan 10 milyon euro bekleyen Galatasaray için bu rakamlar artık gerçekleşmeyecek. Sarı kırmızılıların olası bir teklif durumunda oyuncuların da anlaşması halinde ayrılığa izin verecek. Belhanda ve Feghouli'den satışından gelebilecek bonservisle ise sarı kırmızılıların genç ve gelecek vaadeden isimlere yatırım yapması bekleniyor.

TAKIMIN EN DEĞERLİLERİ; MARCAO - LUYINDAMA



Savunma hattının liderleri Marcao ve Luyindama için sık sık teklifler alan ancak ayrılığa izin vermeyen sarı kırmızılılar için 10 milyon euro seviyesindeki teklifler her zaman satış opsiyonu olarak duruyor. Galatasaray Marcao için daha önce Serie A ekiplerinden 10 milyon euroluk teklif almış ancak geri çevirmişti. Luyindama için ise Premier Lig'den gelen 12-14 milyon euro seviyesindeki teklif oyuncunun sakatlanması nedeniyle gerçekleşmemişti.

BİR OPSİYON: FALCAO



Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda aceleci davranmayacak. Kolombiyalı yıldızdan maaşında fedakarlık bekleniyor. Bunun ışığında teklifler, ayrılık, gelecek konusu daha net masaya yatırılacak.