Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular Cengiz'e tepkili

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in takıma yönelik eleştirileri Florya'yı rahatsız etti, işte yaşananlar burada...

Başkan Mustafa Cengiz'in takıma yönelik eleştirileri Florya'yı çok rahatsız etmeye başladı.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Fatih Terim ve ekibinin son olarak Alanyaspor maçına yönelik sözlerin kesinlikle Cengiz tarafından söylendiğini hatta 'az bile' yazılmış olabileceğini düşündüğü öğrenildi. İki noktanın özellikle tepki çektiği kaydedildi. İlki; Terim'in, milli takım aralarında yeteri kadar çalışılmadığı göndermesine katılmadığı, tam tersine iki haftalık dönemin iyi geçtiğine, yeterli hazırlığın yapıldığına inandığı bildirildi.

Mustafa Cengiz'in "Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele etseydik ve yenilseydik" tespiti de doğru bulunmadı. G.Saray'ın kurmayları bu yönetim zamanında Ozan Kabak'ın ilk 11'de şans bularak 11 milyon euroya satıldığının, Taylan'ın şu anda takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğinin altını çizerken, Başkan'ın bahsettiği Kerem, Oğulcan ve Ali Yavuz'un G.Saray seviyesi için henüz hazır olmadıklarına dikkat çekildi.

BİZİ HEDEF GÖSTERİYOR

G.Saray'ın yıldız oyuncuların da Başkan Mustafa Cengiz'in kendilerini hedef gösteren açıklamalarına tepkili oldukları öğrenildi. Feghouli, Belhanda ve son olarak Falcao'nun rahatsızlıklarını teknik ekiple paylaştığı öğrenildi. Üç oyuncunun, "Kulübün başkanı bizi taraftarın önüne atıyor ve hedef gösteriyor. Bu durumda nasıl konsantre olabiliriz" dedikleri kaydedildi.