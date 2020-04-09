  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 11:16
  • |
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 11:16

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezonki prensi Emre Akbaba olacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezonki prensi Emre Akbaba olacak

Paylaş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon Emre Akbaba'ya sürekli ilk 11'de forma vermeyi düşünüyor.

G.Saray’ın orta sahadaki yıldız ismi Emre Akbaba, 2020-2021 sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor deplasmanında geçirdiği ağır sakatlığın ardından 8 ay sonra sahalara dönen ve iyi görüntü çizen milli futbolcu, fiziksel olarak eksikleri olmasından dolayı kendini kulübede bulmuştu. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim’in gelecek sezon Emre Akbaba’yı ilk 11’in vazgeçilmezleri arasında gördüğü ve buna göre planlamasını yaptığı öğrenildi.

Belhanda’dan 10 numara katkısı alamayan ancak defansif yönü bulunduğu için Emre’nin yerine Faslı futbolcuyu son dönemde tercih eden Terim’in, yeni sezonda Akbaba’dan patlama beklediği belirtildi. 2020-2021 sezonunda Emre Akbaba’yı, Radamel Falcao’nun arkasında 10 numara pozisyonunda serbest oynatmayı planlayan Terim, ofansif yönden çok daha etkili olmanın hesaplarını yapıyor.

Emre Akbaba’nın da özellikle Avrupa Şampiyonası’nın 2021’e alınmasından dolayı bunu büyük bir fırsat olarak gördüğü ve yeni sezonda performansını yukarılara çekmenin planlarını yaptığı kaydedildi. Şampiyonanın bu yaz oynanması durumunda kadroda yer alıp almayacağı belirsiz olan Emre’nin böylece yeni sezona çok daha motive şekilde hazırlanacağı ifade edildi.

KİMSE İZİN İSTEMEDİ

Cim-Bom’da liglerin hangi tarihte başlanacağına dair belirsizlik olmasına karşın şimdiye kadar hiçbir futbolcudan ülkesine gitmek için talep gelmediği ortaya çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerine gitmek üzere teknik heyet veya yönetime herhangi bir başvuruda bulunmadığı aktarıldı. Belirsizliğe karşın oyuncuların Türkiye’de kalmak istemeleri ve süreci buradan takip etmeleri takdir topladı.

(Skorer)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın evde izleyip beğendi! Beşiktaş'ta Kevin Bua sesleri

title

Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı

title

Fenerbahçe, Sevilla'da beklentilerin altında kalan Rony Lopes'i transfer etmek istiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi!
Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi!

Yönetim, Falcao'dan aldığı cevap karşısında buz kesildi!

Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”

Engin Fırat, AKŞAM'a konuştu: Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker
Engin Fırat, AKŞAM'a konuştu: Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker

Engin Fırat, AKŞAM'a konuştu: Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker

Moldova Milli Takımı'nın hocası Engin Fırat AKŞAM'a çok özel açıklamalar yaptı: “Zaten bir çok yerden teklifler alıyorum. Ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesi lazım. Fenerbahçe'yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker. Ancak resmi bir teklif yok.”

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor
Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor

Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.

Galatasaray'dan örnek davranış! Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek
Galatasaray'dan örnek davranış! Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek

Galatasaray'dan örnek davranış! Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek

Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.

Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu
Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu

Garry Rodrigues için müthiş iddia! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.

Sergen eski öğrencisini Beşiktaş'a getiriyor
Sergen eski öğrencisini Beşiktaş'a getiriyor

Sergen eski öğrencisini Beşiktaş'a getiriyor

Gana basını, Beşiktaş'ın Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Afriyie Acquah'ı istediğini yazdı.

Trabzonspor parayla alamadı, bedavaya kadrosuna katıyor
Trabzonspor parayla alamadı, bedavaya kadrosuna katıyor

Trabzonspor parayla alamadı, bedavaya kadrosuna katıyor

Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde istediği Guelor Kanga için yeniden temaslara başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.