Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hala ideal kadrosunu bulamadı

Galatasaray'da kadro istikrarsızlığı sürüyor. Cimbom şu ana kadar altı lig maçından sadece G.Antep ve Başakşehir mücadelelerine aynı on bir ile çıkabildi ki bunlarda da oyuncuların yerleri değişti. Fatih Terim 4-1-4-1 düzenini benimserken, orta beşli için toplamda 9 isim değerlendirdi. (Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli).
ÖMER BAYRAM DENEMESİ
Terim, bu sezon Taylan'ı ön liberoya devşirirken, kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı da sık sık göbekte kullanmak zorunda kaldı. Etebo'nun kırmızı kartı, Feghouli'nin formsuzluğu derken şimdi de Belhanda'nın sakatlığı çıktı. Hoca, A.Gücü maçı için idmanlarda Ömer'i ön liberoda deniyor. Sağda E. Kılınç'ın solda da Arda'nın forma giymesi bekleniyor.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşanan maaş krizi sonrası Younes Belhanda'nın sorumluluklarını artırıp kaptanlık pazubandını vererek oyuncuyu kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam aynı yöntemi Sofiane Feghouli üzerinde de uygulayacak.