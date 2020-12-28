Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Ömer Bayram

Galatasaray'da Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Bu sezon ortaya koyduğu oyunla yıldızlaşan başarılı futbolcunun formasına iki talip bulunuyor: Ömer Bayram ve Etebo.
Galatasaray'da göreve yakın olan isim Ömer Bayram. Milli oyuncu hem idman performansı hem de Trabzon karşısındaki oyunuyla 11'e göz kırpıyor.
Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.
Stoper bölgesinde sorun yaşayan F.Bahçe, Laziolu Radu'yu gözüne kestirdi. İtalyanlar bu girişimi doğruladı
Galatasaray'ın son haftalardaki parlayan yıldızı Oğulcan Çağlayan'ın 7 yıl sonra Galatasaray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmayacak cinsten.
Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün corona virüse yakalanması sonrasında eldivenleri kapan Okan Kocuk, 3 haftalık süreçte kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'un gelişimi Galatasaray'da teknik heyeti memnun etti.
Fenerbahçe'nin dünkü idmanını izlemeye Samandıra'ya gelen başkan Ali Koç'un futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen Cim-Bom, dış sahada daha fazla gol attı! Sarı-Kırmızılılar, form grafiğiyle rakiplerine korku salıyor.