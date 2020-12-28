Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Ömer Bayram

Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı'nın yerine gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında Ömer Bayram forma giyecek.

Galatasaray'da Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Bu sezon ortaya koyduğu oyunla yıldızlaşan başarılı futbolcunun formasına iki talip bulunuyor: Ömer Bayram ve Etebo.

Galatasaray'da göreve yakın olan isim Ömer Bayram. Milli oyuncu hem idman performansı hem de Trabzon karşısındaki oyunuyla 11'e göz kırpıyor.