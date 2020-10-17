Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Radamel Falcao takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken; milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı. Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui ise bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.
Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.
Milli takımdaki oda arkadaşı Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ateşi 39'a çıkınca oyuncu derhal hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucu Ekuban'ın koronavirüs kapmadığı tespit edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ümraniyespor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'a kancayı taktı. 20 yaşındaki futbolcu, Florya'da oynanan hazırlık maçında sürati ve adam eksiltme özelliğiyle Terim'in oldukça dikkatini çekti. Denizhan Taşkan için ilk adımı atan Galatasaray teknik heyeti, transferde öncelik sözü aldı.
Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Galatasaray, sezon başında ilgilendiği ancak transferini bitiremediği Kenan Karaman için devre arasında bir hamle daha yapacak. Oyuncunun Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferin önünü açıyor.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.