Galatasaray'da Taylan Antalyalı idmana katılmadı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelede sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın, günü tedbir amaçlı tedavi ile geçirdiği belirtildi. Taylan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği aktarıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı, daha sonra pas oyunu ile sürdüğü kaydedildi.
Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, derbiye ve teknik direktör Erol Bulut'a da değindi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila, Sarı-Kırmızılılara Club Brugge'un ‘arıza' forveti Emmanuel Dennis'i önerdi. Nijeryalı forvet geçtiğimiz günlerde takım otobüsünde istediği yere oturamadığı için sorun çıkarmış ve kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.
2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.