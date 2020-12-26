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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:17
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

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Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Taylan Antalyalı, sınırda bulunduğu için cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın 15. hafta maçında konuk olduğu Trabzonspor mücadelesinin 14. dakikasında sarı kart gören yıldız isim Taylan Antalyalı, sınırda bulunduğu için cezalı duruma düştü.

Taylan Antalyalı, 16. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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