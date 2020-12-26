Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın 15. hafta maçında konuk olduğu Trabzonspor mücadelesinin 14. dakikasında sarı kart gören yıldız isim Taylan Antalyalı, sınırda bulunduğu için cezalı duruma düştü.
Taylan Antalyalı, 16. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor.
Göztepe ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 sona erdi. Cherif Ndiaye, 11. dakikada ev sahibi Göztepe'yi 1-0 öne geçikdi. Maçın skorunu ilan eden 77. dakikadaki harika golüyle Biglia oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken maçın oynandığı sırada Fenerbahçe'nin takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmak istendi. Maç sırasında salondan çıkan yöneticiler, bu işlemin ertelenmesi adına bir talepte bulunurlarken burada kısa süreli bir tartışma meydana geldi.
Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Birçok futbolcuyu transfer listesine alan Aslan, bir tane de ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de taraftarın hayallerini süsleyen Mesut Özil'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, yıldız futbolcunun İstanbul'da Başkan Ali Koç'la gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Mesut'un sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığını yazdı. Habere göre, Arsenal'in yıldız futbolcusu, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamaya hazır.
Son dönemde virüs vakalarının rastlandığı Premier League'de kulüpler tedbirleri sıkılaştırdı. Wolverhampton'da futbolcular ve ailelerinin alışveriş için dışarıya çıkması yasaklandı.