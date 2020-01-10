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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 12:17
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 12:21

Galatasaray'da tartışma büyüyor: 'Köstebek mi var?'

Galatasaray'da tartışma büyüyor: 'Köstebek mi var"'

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Jesse Sekidika'nın imza töreni resmi hesaplardan önce servis edildi, tartışmalar büyüdü.

Galatasaray, perşembe günü Jesse Sekidika'yı renklerine bağlarken, ortaya çıkan fotoğraf günün karesi oldu.

Fatih Terim'in "Kulüpte köstebek var. Ben daha oyuncunun numarasını bilmeden başkaları biliyor" sözleri unutulmadan Sekidika'nın ilk fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Resmi hesaplardan duyurulmadan Nijeryalı'nın 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı ortaya çıkarken, Aslantepe'deki kulüp binasındaki kare sonrasında taraftarlar sosyal medyadan "Aslantepe'de de köstebek var" mesajları paylaştı.

Ayrıca bazı yöneticilerin de Albayrak'ın tüm transferlerde ön planda olmasından rahatsız oldukları öğrenildi.

YILLIK 250 BİN EURO ALACAK

Sekidika, 4.5 yıllık imza atarken Nijeryalı oyuncu yıllık 250 bin Euro alacak.

Bu sezon Eskişehirspor forması ile 16 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 8 gol atarken 2 kez de asist yaptı.

(Sabah)

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