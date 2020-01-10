Galatasaray'da tartışma büyüyor: 'Köstebek mi var?'

Galatasaray, perşembe günü Jesse Sekidika'yı renklerine bağlarken, ortaya çıkan fotoğraf günün karesi oldu.
Fatih Terim'in "Kulüpte köstebek var. Ben daha oyuncunun numarasını bilmeden başkaları biliyor" sözleri unutulmadan Sekidika'nın ilk fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
Resmi hesaplardan duyurulmadan Nijeryalı'nın 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı ortaya çıkarken, Aslantepe'deki kulüp binasındaki kare sonrasında taraftarlar sosyal medyadan "Aslantepe'de de köstebek var" mesajları paylaştı.
Ayrıca bazı yöneticilerin de Albayrak'ın tüm transferlerde ön planda olmasından rahatsız oldukları öğrenildi.
YILLIK 250 BİN EURO ALACAK
Sekidika, 4.5 yıllık imza atarken Nijeryalı oyuncu yıllık 250 bin Euro alacak.
Bu sezon Eskişehirspor forması ile 16 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 8 gol atarken 2 kez de asist yaptı.
(Sabah)
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