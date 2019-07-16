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  3. Galatasaray'da Taffarel ile yolların ayrılacağı iddia edildi

Galatasaray'da Taffarel ile yolların ayrılacağı iddia edildi

Galatasaray'da Taffarel ile yolların ayrılacağı iddia edildi

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların efsane file bekçisinin ülkesine dönmek istediği ve yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağı yazıldı.

Bruno Andrade'nin haberine göre, yalnızca Brezilya Milli Takımı'nda görev almak isteyen ve ülkesinde kalarak ailesine daha yakın olmayı düşünen Taffarel, kısa süre içerisinde ayrılık kararını açıklayacak.

Fatih Terim'in dönüşüyle Galatasaray'da yeniden görev almaya başlayan Taffarel, 4 Ocak 2018'den bu yana sarı kırmızılılarda da çalışıyordu. Fernando Muslera'nın yükselen formunda Taffarel'in etkisi de gözlerden kaçmamıştı.

Galatasaray'da oyunculuk döneminde 6, teknik direktörlük kariyerinde de 12 kupa kazanan 53 yaşındaki çalıştırıcının resmi açıklaması şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

(Sporx)

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