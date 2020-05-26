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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 14:42
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Galatasaray'da sürpriz Wesley Sneijder gelişmesi

Galatasaray'da sürpriz Wesley Sneijder gelişmesi

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Galatasaraylıların gönlünde taht kurmuş Wesley 'Sniper' Sneijder, Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da sürpriz Wesley Sneijder gelişmesi
Galatasaray'da sürpriz Wesley Sneijder gelişmesi

Galatasaray'da sürpriz Wesley Sneijder gelişmesi

Galatasaraylıların gönlünde taht kurmuş Wesley 'Sniper' Sneijder, Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.
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