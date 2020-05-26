Galatasaray'da sürpriz Wesley Sneijder gelişmesi

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Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor... Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonunda büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor... İmparator'un yapacağı değişimin ayak sesleri duyulurken; işte sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda yaşanacaklar, gidecekler ve kalacaklar...

Vedat Muriqi'e bir talip daha Vedat Muriqi'e bir talip daha Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'e İngiliz ve İtalyan kulüplerden sonra sürpriz bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki golcüyle Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in ilgilendiği belirtildi.

Yeni kanatlarla Kartal uçacak Yeni kanatlarla Kartal uçacak Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef kanat bölgesi... Jeremain Lens'ten istenilen performansı alamayan siyah-beyazlılar, Lens ile yolları ayırıyor. Beşiktaş'ta hedefteki isimler ise Edwin Gyasi ve Gökhan Töre.

Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor! Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi.

Forma giydiği 4 takım da küme düştü Forma giydiği 4 takım da küme düştü Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı