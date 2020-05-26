Galatasaray'da sürpriz Wesley Sneijder gelişmesi

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi.
Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonunda büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor... İmparator'un yapacağı değişimin ayak sesleri duyulurken; işte sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda yaşanacaklar, gidecekler ve kalacaklar...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'e İngiliz ve İtalyan kulüplerden sonra sürpriz bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki golcüyle Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in ilgilendiği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef kanat bölgesi... Jeremain Lens'ten istenilen performansı alamayan siyah-beyazlılar, Lens ile yolları ayırıyor. Beşiktaş'ta hedefteki isimler ise Edwin Gyasi ve Gökhan Töre.
Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.
Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi.
Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı
Galatasaraylıların gönlünde taht kurmuş Wesley 'Sniper' Sneijder, Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.