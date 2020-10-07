Galatasaray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.

Türkiye'de ve Avrupa'da transfer dönemi sona erdi; ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor. Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başında yer alan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil.

Ajansspor'un haberine göre, sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar.



BELHANDA'YA İKİ TALİP, BİR SORUŞTURMA

Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.

AYRILIĞA AÇIK KAPI

Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim." diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.

Galatasaray'la olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.