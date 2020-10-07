Galatasaray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

Türkiye'de ve Avrupa'da transfer dönemi sona erdi; ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor. Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başında yer alan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil.
Ajansspor'un haberine göre, sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar.
BELHANDA'YA İKİ TALİP, BİR SORUŞTURMA
Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.
AYRILIĞA AÇIK KAPI
Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim." diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.
Galatasaray'la olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.
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