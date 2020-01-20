Galatasaray'da Steven Nzonzi her an affedilebilir

TM Dijital Haber Merkezi
30 Haziran’da büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle 40 gündür kadro dışı kalan Nzonzi hakkında son karar verildi.
N'ZONZİ GALATASARAY'DA KALABİLİR
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta sadece 1 asist yapan ve kendisinden beklenen kaliteyi sahaya yansıtamayan Steven Nzonzi’nin büyük bir ihtimalle takımda kalacağı anlaşılırken, Fatih Terim’in yönetime ‘yerine adam alınmadığı takdirde göndermemiz mümkün değil’ raporu verdiği belirtildi. PSG, Everton, O.Lyon, Torino ve bazı La Liga ekipleriyle görüştüğü iddia edilen Fransız yıldızın özür dileyip arkadaşlarının yanına katılması beklenirken, yönetimin de gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ DEFANS
Birçok orta saha oyuncuyla ilgilenmesine rağmen önceliği stopere veren Galatasaray’ın ilk olarak tecrübeli bir defans almak istediği bilinirken, orta saha çalışmalarının ikinci planda kaldığı öğrenildi. Sol bek, sağ bek, kanat forvet transferleriyle (Onyekuru – Sekidika) bazı problemlerini çözen Fatih Terim’in Marcao’nun partnerini aradığı anlaşılırken, Şükrü Hanedar’ın İtalya’da bazı görüşmelere devam ettiği bildirildi.
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın en iyi transferi olan Mario Lemina için taraftarlar satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi.
Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi her an affedilebilir.
Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard´ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.
Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçmek adına Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Adil Rami'yi göndermek için çaba harcıyor. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.
Süper Lig'in ikinci devresine 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, aynı zamanda lider de olan rakibinin 10 puan gerisine düştü.