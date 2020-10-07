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aksam.com.tr
  • 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:18
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Galatasaray'da sorunlara Emre Akbaba çare olacak

Galatasaray'da sorunlara Emre Akbaba çare olacak

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Sabah

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gol sorununa Emre Akbaba ile çare bulmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu bu ayın sonuna kadar %100 hazır olacak.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, hem UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers hem de ligde Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetler moralleri bozdu. Teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatı durdurmak için teknik ekibe talimat verdi. İşte detaylar...

Emre Akbaba'nın şok sakatlığı, Fatih Terim'in yeni sezon planlarını etkiledi. Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda sadece 1 gol atabilen Galatasaray'da Terim, transferde beklentileri karşılanmayınca hücum sorununu Emre ile çözmeye karar verdi.

Yardımcıları ile durum değerlendirmesinde bulunan İmparator, "Çift forvetle oynamayacağız. Emre Akbaba'yı hazırlayalım" talimatını verdi. Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda'nın önüne merkezde yer alacak Emre, ikinci forvet rolünü üstlenecek, adaşı Emre Kılınç kanada geçecek.

Milli arada takımla çalışmalara başlaması beklenen Emre Akbaba'nın ekim ayı sonuna kadar fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmesi planlanıyor.

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