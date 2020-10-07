Galatasaray'da sorunlara Emre Akbaba çare olacak

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, hem UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers hem de ligde Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetler moralleri bozdu. Teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatı durdurmak için teknik ekibe talimat verdi. İşte detaylar...
Emre Akbaba'nın şok sakatlığı, Fatih Terim'in yeni sezon planlarını etkiledi. Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda sadece 1 gol atabilen Galatasaray'da Terim, transferde beklentileri karşılanmayınca hücum sorununu Emre ile çözmeye karar verdi.
Yardımcıları ile durum değerlendirmesinde bulunan İmparator, "Çift forvetle oynamayacağız. Emre Akbaba'yı hazırlayalım" talimatını verdi. Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda'nın önüne merkezde yer alacak Emre, ikinci forvet rolünü üstlenecek, adaşı Emre Kılınç kanada geçecek.
Milli arada takımla çalışmalara başlaması beklenen Emre Akbaba'nın ekim ayı sonuna kadar fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmesi planlanıyor.
Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitri Pelkas'ın transferine yönelik ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Bugün saat 23:59'a kadar kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyu 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray, Ozornwafor'u dışarıda bırakma kararı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.