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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 11:53
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 11:55

Fatih Terim kararını verdi! Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Fatih Terim kararını verdi! Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı"

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Hafta içindeki idman performansıyla Fatih Terim’i ikna etmeyi başaran Radamel Falcao, bugün Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de görev yapacak.

Fatih Terim’in 11’deki tercihini değiştiren faktörlerden biri de, Falcao ile hafta içerisinde yaptığı görüşme oldu. 34 yaşındaki futbolcu, kendisini çok iyi hissettiğini ve Fenerbahçe derbisinde mutlaka ilk 11’de olmak istediğini Fatih hocaya iletti.

İdmanlarda da takımın en hırslı ismi olan ve Florya’da attığı gollerle eski günlerinden sinyaller veren Kolombiyalı yıldız, hocasını ikna etmeyi başardı. Terim, Falcao’nun tecrübesiyle Kadıköy deplasmanında fark yaratacağını düşünüyor.

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