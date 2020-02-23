Fatih Terim kararını verdi! Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Fatih Terim’in 11’deki tercihini değiştiren faktörlerden biri de, Falcao ile hafta içerisinde yaptığı görüşme oldu. 34 yaşındaki futbolcu, kendisini çok iyi hissettiğini ve Fenerbahçe derbisinde mutlaka ilk 11’de olmak istediğini Fatih hocaya iletti.
İdmanlarda da takımın en hırslı ismi olan ve Florya’da attığı gollerle eski günlerinden sinyaller veren Kolombiyalı yıldız, hocasını ikna etmeyi başardı. Terim, Falcao’nun tecrübesiyle Kadıköy deplasmanında fark yaratacağını düşünüyor.
Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını kaleme aldı. Markaryan, siyah beyazlı takımın güzel oyununa değindi.
Yazarımız Gürkan Ata, Beşiktaş-Trabzonspor maçını kaleme aldı. Ata, Karadeniz ekibinin İngiliz yıldızı Sturridge'i eleştirdi.
Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan dorukta... İki takımın formasını giymiş isimlerden Fatih Akyel ile Emre Aşık ve sarı kırmızılıların eski futbolcularından Kerem İnan ile Hasan Kabze Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynadığı maç nefesleri kesti. Bordo mavili takımın gol makinesi Alexander Sörloth'un iki golüyle Trabzonspor dev maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Norveçli yıldıza, vatandaşı Erling Haaland'dan sürpriz bir mesaj geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.