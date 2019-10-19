Galatasaray'da şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Sezon başında Çin'in Dalian Yifang takımının başına geçen Rafa Benitez, Liverpool'dan eski öğrencisi Ryan Babel'i takımında görmek istediği öne sürüldü. Öte yandan son oynanan Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozan Babel, mücadelenin 74. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti ve gol sevinciyle bir gönderme yaptı.

Maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hollandalı yıldız, gol sevincinde kendisine yöneltilen eleştirilere eliyle "Konuşun" işareti yaparak yanıt verdi.

Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3 kez rakip fileleri havalandırdı.