Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.574
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ara transfer döneminde Çin'e gitmesi bekleniyor.

Sezon başında Çin'in Dalian Yifang takımının başına geçen Rafa Benitez, Liverpool'dan eski öğrencisi Ryan Babel'i takımında görmek istediği öne sürüldü. Öte yandan son oynanan Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozan Babel, mücadelenin 74. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti ve gol sevinciyle bir gönderme yaptı.

Maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hollandalı yıldız, gol sevincinde kendisine yöneltilen eleştirilere eliyle "Konuşun" işareti yaparak yanıt verdi. 

Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!
Engin Akyürek'ten kardeşine düğün jesti
Saat kavgası büyüdü! Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi
Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>İzmir´de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ve midesinden 580 gram ağırlığında yaklaşık

Midesinden 200´e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu

Emekliye aile yardım geliyor! Teklif hazırlandı, işte alacakları ücret