Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye bu hafta da forma yok

Teknik Direktör Fatih Terim’in, Ankaragücü karşılaşmasında Cezayirli futbolcuyu on birde oynatmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın maça sağ önde Emre Kılınç ve sol önde de Babel ile başlama eğilimde olduğu ancak hafta boyunca oyuncuların idman performanslarının belirleyici olacağı belirtildi.
Feghouli’nin antrenmanlarda istekli ve hırslı bir görüntü çizmesi durumunda Terim, sonradan da olsa oyuncusuna şans tanıyacağı öğrenildi.
(Skorer)
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'im "en iyileri" arasına girdi.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.
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