Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye bu hafta da forma yok

'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giymeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim’in, Ankaragücü karşılaşmasında Cezayirli futbolcuyu on birde oynatmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın maça sağ önde Emre Kılınç ve sol önde de Babel ile başlama eğilimde olduğu ancak hafta boyunca oyuncuların idman performanslarının belirleyici olacağı belirtildi.

Feghouli’nin antrenmanlarda istekli ve hırslı bir görüntü çizmesi durumunda Terim, sonradan da olsa oyuncusuna şans tanıyacağı öğrenildi.



(Skorer)