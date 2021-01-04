Galatasaray'da Sofiane Feghouli yetiştirilmeye çalışılıyor

Antalyaspor maçındaki puan kaybını Fatih Terim ve yardımcıları, Feghouli'nin yokluğuna bağladı. Mücadeleyi tekrar izleyen teknik heyet, 'Kapanan takımları çözmekte zorlanıyoruz. Feghouli olsaydı sonuç farklı olurdu' görüşünde birleşti.
Konya deplasmanında da takımını yalnız bırakacak Cezayirli yıldızı, sağlık heyeti Gençlerbirliği maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı. Juventus, Avrupa'nın dev ekiplerinin peşinde olduğu Merih için 50 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar, kiralık + satın alma opsiyonlu gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.
Süper Lig'de 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
F.Bahçe Teknik Direktörü, ocak ayında ortalama 3 günde 1 maç oynayacak futbolcularını adale sakatlıklarından korumak amacıyla özel bir çalışma programı uygulayacak.
Galatasaray'da Antalyaspor maçının ardından maçı tekrar izleyen teknik heyet, "Feghouli olsaydı sonuç farklı olurdu" görüşünde birleşti.
Süper Lig'de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak.