Galatasaray'da Sofiane Feghouli yetiştirilmeye çalışılıyor

Merih Demiral'da son dakika! İnanılmaz rakam

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı. Juventus, Avrupa'nın dev ekiplerinin peşinde olduğu Merih için 50 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar, kiralık + satın alma opsiyonlu gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.