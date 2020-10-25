Galatasaray'da Sofiane Feghouli takımla birlikte çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel çalıştı.
Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
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