Galatasaray'da Sofiane Feghouli skandalı! Meğer sakatlanmamış
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu Süper Lig 7. hafta maçının ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Fatih Terim, Feghouli'yi sakatlandığını düşünerek oyundan çıkardı ancak Cezayirli yıldızın sakat olmadığı ortaya çıkınca tecrübeli teknik adam takım doktoru Yener İnce’yi haşladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Mücadelenin ikinci yarısında, 52. dakikada sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakatlandığını düşündüğü Sofiane Feghouli'yi oyundan alarak yerine Jimmy Durmaz'ı sahaya sürdü.
Duruma tepki gösteren Feghouli, Terim'in yanına geldiğinde sakat olmadığını belirtti. Terim de bunun üzerine takım doktoru Yener İnce'ye sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
FEGHOULI SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Terim'in sakatlık endişesiyle oyundan aldığı Feghouli'nin yedek kulübesine oturmak yerine direkt soyunma odasına gittiği görüldü.
(Fotomaç)