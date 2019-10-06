Galatasaray'da Sofiane Feghouli skandalı! Meğer sakatlanmamış

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Mücadelenin ikinci yarısında, 52. dakikada sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakatlandığını düşündüğü Sofiane Feghouli'yi oyundan alarak yerine Jimmy Durmaz'ı sahaya sürdü.

Duruma tepki gösteren Feghouli, Terim'in yanına geldiğinde sakat olmadığını belirtti. Terim de bunun üzerine takım doktoru Yener İnce'ye sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

FEGHOULI SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Terim'in sakatlık endişesiyle oyundan aldığı Feghouli'nin yedek kulübesine oturmak yerine direkt soyunma odasına gittiği görüldü.

(Fotomaç)