Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Eylül Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Şut çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun oynandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.