Galatasaray'da sistemin sigortası Mario Lemina

Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başlattıkları yardım kampanyasına 200 bin üzerinde katılım olduğunu söylerken; muhaletefe seslendi, "Bu süreçte beni yalnız bıraksınlar." Geçmişe yönelik yaptığı eleştirileri durdurması yönündeki taleplere "O kesimden hiç destek yok. Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim" yanıtını verdi.