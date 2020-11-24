Galatasaray'da sınırdaki isimler yara almadı

Galatasaray'da dün akşamki mücadelede öncesinde 3 futbolcu ceza sınırındaydı.

Bu isimlerden Younes Belhanda, kadroda yer almadı. Listedeki diğer isimlerden Taylan Antalyalı oyuna ilk 11’de başlarken Christian Luyindama ise oyunu kulübede tamamladı. Kayserispor karşısında 90 dakika sahada kalan Taylan ve diğer 2 takım arkadaşı, görev verilmesi halinde cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında oynanacak maçta süre alabilecek.