Galatasaray'da sıkıntı yok

Sarı-kırmızıı kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır' ifadelerine yer verildi.
Brezilya devi Corinthians ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love'ın Avrupa'da çıkış yaptığı, 9 yıl formasını giydiği Rus devi CSKA Moskova'ya geri döneceği iddia edildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de 'koltuk' için üç isim; Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı konuşulurken, Ukrayna'dan sürpriz bir açıklama geldi. Buna göre bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan teknik direktör Sergiy Rebrov'un menajeri Sandor Varga, Fenerbahçe ile görüştüklerini duyurdu ve 'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüşme oldu. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor" dedi.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kovalayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, Saracchi'nin yanına bir sol bek daha istiyor. İşte detaylar...
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürüyor... Uzun yıllardır sol bek sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertliler bu sefer işi sağlama almak isterken; sürpriz bir isim öne çıktı.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç'un katıldığı toplantının detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin gündemde yer alan yeni teknik direktör adaylarına tek tek yüzdelik verildi. İşte detaylar...
İtalyan devi Juventus'un, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun talipleri arasında Bayern Münih ve Leipzig gibi kulüpler de yer alıyor.
Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Bayern Leverkusen'e konuk oldu. Konuk ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.