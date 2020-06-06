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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 20:34
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Galatasaray'da sıkıntı yok

Galatasaray'da sıkıntı yok

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Galatasaray Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızıı kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır' ifadelerine yer verildi.

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