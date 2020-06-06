Galatasaray'da sıkıntı yok

Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan sürpriz son dakika gelişmesi! 'Ali Koç ile görüştük'

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de 'koltuk' için üç isim; Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı konuşulurken, Ukrayna'dan sürpriz bir açıklama geldi. Buna göre bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan teknik direktör Sergiy Rebrov'un menajeri Sandor Varga, Fenerbahçe ile görüştüklerini duyurdu ve 'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüşme oldu. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor" dedi.